ЦСКА в третий раз обыграл «Локомотив» в сезоне

ЦСКА в третий раз обыграл «Локомотив» в сезоне. Это случилось в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Ранее ЦСКА дважды обыграл «Локомотив» на групповом этапе Фонбет Кубка России. В 1-м туре армейцы победили со счётом 2:1, а в 5-м — красно-синие оказались сильнее в серии послематчевых пенальти — 0:0 (4:2 пен.).

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.