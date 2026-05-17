ЦСКА в третий раз обыграл «Локомотив» в сезоне
ЦСКА в третий раз обыграл «Локомотив» в сезоне. Это случилось в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35' 2:0 Ненахов – 57' 2:1 Сильянов – 70' 3:1 Круговой – 90+2'
Ранее ЦСКА дважды обыграл «Локомотив» на групповом этапе Фонбет Кубка России. В 1-м туре армейцы победили со счётом 2:1, а в 5-м — красно-синие оказались сильнее в серии послематчевых пенальти — 0:0 (4:2 пен.).
ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.
23:31Олег Иванов объявил о завершении карьеры Официально
22:52«Рубин» объявил об уходе Александра Зотова Официально
