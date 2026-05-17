Матч «Нанта» и «Тулузы» отменили из-за выбежавших на поле болельщиков

Матч заключительного, 34-го тура, французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Тулуза», был отменён из-за выбежавших на поле болельщиков. Об этом сообщает RMC Sport. Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте.

Фото: Кадр из трансляции

В середине первого тайма фанаты прорвались на поле и пытались атаковать скамейку своей команды во главе с тренером Вахидом Халилходжичем. Игрокам, тренерскому штабу и персоналу удалось покинуть поле и отправиться в раздевалку.

«Нант» набрал 23 очка и занимает предпоследнее, 17-е место, в таблице Лиги 1. Команда уже вылетела из высшего дивизиона чемпионата Франции. «Тулуза» с 44 очками располагается на 10-й строчке.