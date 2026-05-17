Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, поздравит ли Семака с чемпионством «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0), а также сообщил, что поздравит своего коллегу Сергея Семака с чемпионством «Зенита» по итогам сезона-2025/2026.

«К сожалению, в этом матче уже не всё зависело от нас, была очень тяжёлая неделя, тяжёлое поражение в Москве от «Динамо». Важно было отблагодарить наших болельщиков за ту фантастическую поддержку, которую мы получаем на протяжении многих лет. Также важно было с психологической точки зрения показать хорошее качество, получить положительные эмоции перед Суперфиналом Кубка России. Была проделана большая работа сегодня, был непростой матч, понимали, что не всё от нас зависит.

Порадовали болельщиков, набрали 66 очков, очень хороший показатель, второй год подряд одержали 20 побед, в чемпионате этого не хватило. Понимаем, где-то одержали победы невероятными усилиями, с «Динамо», наоборот, были близки, чтобы выиграть, однако проиграли незаслуженно. На сегодня мы понимаем, что каждый отдал все силы, которые есть, не было безразличных людей. Но думаю, что можем смотреть в глаза друг другу, оставили все силы. Хочу поблагодарить каждого футболиста и тренеров за самоотдачу, такое бывает.

Да, конечно, я поздравлю Сергея Богдановича Семака, как он поздравил меня в прошлом году. До этого два года назад я его тоже поздравлял. Это футбол, это спорт, мы и «Зенит» проделали хорошую работу. Нужно принимать свои поражения», — приводит слова Мусаева ТАСС.

«Краснодар» стал серебряным призёром чемпионата России, отстав от «Зенита» на два очка.