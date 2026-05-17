Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, поздравит ли Семака с чемпионством «Зенита»

Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, поздравит ли Семака с чемпионством «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0), а также сообщил, что поздравит своего коллегу Сергея Семака с чемпионством «Зенита» по итогам сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Ленини – 36'     2:0 Кордоба – 63'     3:0 Сперцян – 88'    

«К сожалению, в этом матче уже не всё зависело от нас, была очень тяжёлая неделя, тяжёлое поражение в Москве от «Динамо». Важно было отблагодарить наших болельщиков за ту фантастическую поддержку, которую мы получаем на протяжении многих лет. Также важно было с психологической точки зрения показать хорошее качество, получить положительные эмоции перед Суперфиналом Кубка России. Была проделана большая работа сегодня, был непростой матч, понимали, что не всё от нас зависит.

Порадовали болельщиков, набрали 66 очков, очень хороший показатель, второй год подряд одержали 20 побед, в чемпионате этого не хватило. Понимаем, где-то одержали победы невероятными усилиями, с «Динамо», наоборот, были близки, чтобы выиграть, однако проиграли незаслуженно. На сегодня мы понимаем, что каждый отдал все силы, которые есть, не было безразличных людей. Но думаю, что можем смотреть в глаза друг другу, оставили все силы. Хочу поблагодарить каждого футболиста и тренеров за самоотдачу, такое бывает.

Да, конечно, я поздравлю Сергея Богдановича Семака, как он поздравил меня в прошлом году. До этого два года назад я его тоже поздравлял. Это футбол, это спорт, мы и «Зенит» проделали хорошую работу. Нужно принимать свои поражения», — приводит слова Мусаева ТАСС.

«Краснодар» стал серебряным призёром чемпионата России, отстав от «Зенита» на два очка.

Материалы по теме
«Отдал бы 6 прошлых титулов ради этого». Герои «Зенита» и «Краснодара» — о развязке РПЛ
«Отдал бы 6 прошлых титулов ради этого». Герои «Зенита» и «Краснодара» — о развязке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android