Сафонову и другим игрокам «ПСЖ» вручили медали и кубок Лиги 1 перед матчем с «Парижем»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и остальная команда были награждены медалями и чемпионским кубком Лиги 1 по итогам сезона-2025/2026 перед матчем заключительного, 34-го тура, в котором команда встречается с «Парижем». Церемония прошла на стадионе «Жан Буен». На момент публикации новости счёт в матче 0:0.

«ПСЖ» выиграл титул в предпоследнем туре Лиги 1, победив «Ланс» со счетом 2:0. Парижане стали чемпионами Франции в 14-й раз в истории, что является рекордом турнира.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь проводит 26 матч во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.