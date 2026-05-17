Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сафонову и другим игрокам «ПСЖ» вручили медали и кубок Лиги 1 перед матчем с «Парижем»

Сафонову и другим игрокам «ПСЖ» вручили медали и кубок Лиги 1 перед матчем с «Парижем»
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и остальная команда были награждены медалями и чемпионским кубком Лиги 1 по итогам сезона-2025/2026 перед матчем заключительного, 34-го тура, в котором команда встречается с «Парижем». Церемония прошла на стадионе «Жан Буен». На момент публикации новости счёт в матче 0:0.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

«ПСЖ» выиграл титул в предпоследнем туре Лиги 1, победив «Ланс» со счетом 2:0. Парижане стали чемпионами Франции в 14-й раз в истории, что является рекордом турнира.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь проводит 26 матч во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

