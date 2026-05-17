Дембеле заменили на 27-й минуте встречи с «Парижем», следующий матч «ПСЖ» — финал ЛЧ
Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле покинул поле на 27-й минуте в матче 34-го тура Лиги 1 с «Парижем». Команды играют в эти минуты на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра выступает Гийом Парадис. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу действующих чемпионов страны. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
2 : 1
0:1 Баркола – 50' 1:1 Гори – 76' 2:1 Гори – 90+4'
В середине первого тайма действующего обладателя «Золотого мяча» заменил нападающий Гонсалу Рамуш. Предположительно, француз покинул поле из-за травмы. Следующий матч «ПСЖ» — финал Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом».
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Встреча с «канонирами» за главный клубный трофей Европы состоится в субботу, 30 мая. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.
23:31 Олег Иванов объявил о завершении карьеры Официально
22:52 «Рубин» объявил об уходе Александра Зотова Официально
