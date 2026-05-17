Карседо объяснил ничейный результат «Спартака» в матче с «Динамо» Мх в 30-м туре РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил ничейный результат «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Этот исход матча не позволил красно-белым занять третье место в турнире.

— Конечно, мы хотели победить, но нам не хватило уверенности при владении мячом, точных переводов с фланга на фланг. Соперник плотно оборонялся, а мы не смогли создать достаточно шансов.

— Почему «Спартак» включил высокие скорости только на последних минутах?

— Мне кажется, ребята во многих эпизодах торопились. А против стиля, в котором действует «Динамо», нужно играть спокойно, переводить мяч с фланга на фланг. Возможно, повлияло, что мы знали о ходе встречи ЦСКА и «Локомотива». В концовке перешли на более прямой футбол, создали пару моментов. Но этого не хватило, — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

После 30 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 26 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке, уступив «Локомотиву» (53) одно очко.