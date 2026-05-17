Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Тренер «Краснодара» Мусаев сообщил, что Галицкий поблагодарил команду за сезон

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что владелец клуба Сергей Галицкий поблагодарил команду за выступление в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

«Он тогда позвонил поздно ночью [после поражения от московского «Динамо»], мы вернулись со стадиона. Мы долго разговаривали, только слова поддержки, он всегда говорил, что это отличный сезон. Позавчера была открытая тренировка, он тоже подошёл к команде, похвалил, сказал, что все молодцы, проделали большую работу. Он всегда рядом с нами, вовлечён, как всегда, на 100%. Не только в нашу команду, но и в молодёжку, ЮФЛ (Юношескую футбольную лигу. — Прим «Чемпионата»). Он всегда ходит на все игры. Поэтому для футболистов была очень важна поддержка, тот разговор пару дней назад. Сейчас он тоже был с командой, поблагодарил, сказал теплые речи, всё как обычно», — приводит слова Мусаева ТАСС.

«Краснодар» (66) стал серебряным призёром чемпионата России, отстав от «Зенита» (68) на два очка.

