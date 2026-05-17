Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов объявил о завершении карьеры

Олег Иванов объявил о завершении карьеры
Комментарии

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов объявил о завершении игровой карьеры после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Безруков – 15'     2:0 Каккоев – 47'     2:1 Грулёв – 61'     2:2 Грулёв – 65'    

«Спасибо за всё, капитан! Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провёл последний матч в игровой карьере.

После матча с «Пари НН» прошла церемония в ходе которой партнёры по команде и болельщики попрощались с капитаном «Рубина».

Олег также обратился к трибунам со словами благодарности: «Хочу вас поблагодарить за прекрасные 4 года! Вы — замечательные! Спасибо, что гнали нас даже в самые неудачные матчи. Я благодарен каждому из вас. Вы навсегда останетесь в моем сердце».

Всего за игровую карьеру Олег Иванов провёл 588 игры во всех турнирах. За «Рубин» у капитана 94 матча, три гола и четыре голевые передачи. Спасибо за всё, легенда!» – сообщает телеграм-канал «Рубина».

Помимо «Рубина» Олег Иванов выступал за московский «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Ахмат» и «Уфу».

«Рубин» по итогам сезона высшего дивизиона российского первенства занял восьмое место в турнирной таблице, заработав 43 очка.

Материалы по теме
«Зенит» – чемпион, «Спартак» отдал бронзу, «Пари» – вылетел, «Крылья» вынесли «Акрон»
Live
«Зенит» – чемпион, «Спартак» отдал бронзу, «Пари» – вылетел, «Крылья» вынесли «Акрон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android