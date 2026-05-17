Олег Иванов объявил о завершении карьеры

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов объявил о завершении игровой карьеры после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:2).

«Спасибо за всё, капитан! Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провёл последний матч в игровой карьере.

После матча с «Пари НН» прошла церемония в ходе которой партнёры по команде и болельщики попрощались с капитаном «Рубина».

Олег также обратился к трибунам со словами благодарности: «Хочу вас поблагодарить за прекрасные 4 года! Вы — замечательные! Спасибо, что гнали нас даже в самые неудачные матчи. Я благодарен каждому из вас. Вы навсегда останетесь в моем сердце».

Всего за игровую карьеру Олег Иванов провёл 588 игры во всех турнирах. За «Рубин» у капитана 94 матча, три гола и четыре голевые передачи. Спасибо за всё, легенда!» – сообщает телеграм-канал «Рубина».

Помимо «Рубина» Олег Иванов выступал за московский «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Ахмат» и «Уфу».

«Рубин» по итогам сезона высшего дивизиона российского первенства занял восьмое место в турнирной таблице, заработав 43 очка.