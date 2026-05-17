Париж — ПСЖ, результат матча 17 мая 2026, счёт 2:1, 34-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Парижу» в заключительном матче Лиги 1
Завершился матч заключительного, 34-го тура, французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Парижем» и «ПСЖ». Дерби проходило на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра выступил Гийом Парадис. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

На 50-й минуте нападающий Брэдли Баркола вывел «ПСЖ» вперёд. На 76-й минуте полузащитник «Парижа» Алимами Гори восстановил равенство в счёте. На 90+4-й минуте Гори оформил дубль и принёс своей команде победу. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл весь матч.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 76 очками в 34 матчах. «Париж» финишировал на 11-й строчке. У команды 44 набранных очка в сезоне Лиги 1.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
