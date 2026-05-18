«Монако» без Головина уступил «Страсбургу», ведя в счёте 4:1, и не вышел в еврокубки

Завершился матч заключительного, 34-го тура, чемпионата Франции, в котором встречались «Страсбург» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен из Метца. Победу во встрече со счётом 5:4 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Монако» Ламин Камара на 10-й минуте. На 34-й минуте форвард хозяев Мартиаль Годо сравнял счёт. Через восемь минут Камара оформил дубль, а в добавленное к первому тайму время форвард Ансу Фати забил третий мяч в ворота «Страсбурга».

На 55-й минуте футболист «Страсбурга» Исмаэль Дукуре отметился автоголом, а через три минуты форвард хозяев Диегу Морейра отыграл один мяч. На 61-й минуте полузащитник Себастьян Нанаси сократил отставание «Страсбурга» до минимума, а на 72-й минуте игрок оформил дубль. На 84-й минуте Годо также оформил дубль, принеся победу «Страсбургу» — 5:4. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не был включён в заявку своей команды и в игре участия не принимал.

После 34 встреч чемпионата Франции «Монако» набрал 54 очка и занял седьмое место в турнирной таблице. «Страсбург» расположился на восьмой строчке. У команды в активе 53 очка.