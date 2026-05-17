Лион — Ланс, результат матча 17 мая 2026, счет 0:4, 34-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ланс» разгромил «Лион» в заключительном туре Лиги 1
Завершился матч заключительного, 34-го тура, французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Лион» и «Ланс». Игра прошла на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье. Победу в матче со счётом 4:0 одержали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Лион
Окончен
0 : 4
Ланс
0:1 Саид – 20'     0:2 Саид – 32'     0:3 Сотока – 45+1'     0:4 Товен – 53'    

Первый гол забил нападающий гостей Уэсли Саид на 20-й минуте. На 32-й минуте Саид оформил дубль. В конце первого тайма на 45+1-й минуте форвард Флорьян Сотока сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 54-й минуте Флорьян Товен забил четвёртый гол «Ланса».

По итогам сезона «Лион» с 60 очками занял четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» расположился на второй строчке. У команды в активе 70 очков. Чемпионом страны стал «ПСЖ» (76).

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Календарь матчей Лиги 1 сезона-2025/2026
