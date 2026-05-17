Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о завоевании бронзовых медалей РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) высказался о завоевании командой бронзовых медалей чемпионата России.

— Вы выиграли не только бронзу, но и неофициальное первенство Москвы. За спиной и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо».

— Я поздравляю команду, наших ребят, весь клуб и руководителей. Впервые за долгое время — за пять лет — «Локомотив» оказался в призёрах. На протяжении длительной дистанции, практически всех 30 матчей, мы удерживали команду в призах. Можно было лучше, безусловно — и в чемпионате, и в Кубке, даже несмотря на разные факторы. Сегодня надо сказать, что многие ребята в нашей команде впервые выиграли медали чемпионата. Для них это большой шаг в карьере. Нам всем вместе необходимо сделать правильные шаги в следующем сезоне, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.