Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о завоевании бронзовых медалей РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) высказался о завоевании командой бронзовых медалей чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

— Вы выиграли не только бронзу, но и неофициальное первенство Москвы. За спиной и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо».
— Я поздравляю команду, наших ребят, весь клуб и руководителей. Впервые за долгое время — за пять лет — «Локомотив» оказался в призёрах. На протяжении длительной дистанции, практически всех 30 матчей, мы удерживали команду в призах. Можно было лучше, безусловно — и в чемпионате, и в Кубке, даже несмотря на разные факторы. Сегодня надо сказать, что многие ребята в нашей команде впервые выиграли медали чемпионата. Для них это большой шаг в карьере. Нам всем вместе необходимо сделать правильные шаги в следующем сезоне, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

