«Барселона» победила «Бетис» в 37-м туре Ла Лиги, Рафинья оформил дубль

Завершился матч 37-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Бетисом». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступил Гильермо Куадра Фернандес. Победу со счётом 3:1 праздновали сине-гранатовые.

На 28-й минуте бразильский вингер «Барселона» Рафинья открыл счёт. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль. На 69-й минуте полузащитник «Бетиса» Иско отыграл один мяч ударом с пенальти. На 74-й минуте защитник Жоау Канселу вновь удвоил преимущество каталонцев.

«Барселона» досрочно заняла первое место в чемпионате Испании. В активе сине-гранатовых 94 очка в 37 встречах. «Бетис» с 57 очками располагается на пятой строчке, в зоне квалификации в Лигу чемпионов УЕФА.