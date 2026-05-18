Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Бетис, результат матча 17 мая 2026, счёт 3:1, 37-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» победила «Бетис» в 37-м туре Ла Лиги, Рафинья оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 37-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Бетисом». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступил Гильермо Куадра Фернандес. Победу со счётом 3:1 праздновали сине-гранатовые.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Рафинья – 28'     2:0 Рафинья – 62'     2:1 Иско – 69'     3:1 Канселу – 74'    

На 28-й минуте бразильский вингер «Барселона» Рафинья открыл счёт. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль. На 69-й минуте полузащитник «Бетиса» Иско отыграл один мяч ударом с пенальти. На 74-й минуте защитник Жоау Канселу вновь удвоил преимущество каталонцев.

«Барселона» досрочно заняла первое место в чемпионате Испании. В активе сине-гранатовых 94 очка в 37 встречах. «Бетис» с 57 очками располагается на пятой строчке, в зоне квалификации в Лигу чемпионов УЕФА.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Левандовски уходит из «Барселоны». Достижения нападающего
Истории
Левандовски уходит из «Барселоны». Достижения нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android