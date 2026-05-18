«Ницца» сыграет с «Сент-Этьеном» в переходном матче за право на выступление в Лиге 1

«Ницца» не смогла победить «Метц» (0:0) в матче заключительного, 34-го тура, французской Лиги 1. Таким образом, «орлята» с 32 очками заняли 16-е место в турнирной таблице и сыграют с «Сент-Этьеном» в переходном матче за право участия в следующем сезоне высшего дивизиона чемпионата Франции. Встреча пройдёт 24 мая.

Франция — Переходные матчи . Final. 1-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ницца
Не начался
Сент-Этьен
Ранее «Метц» и «Нант» гарантировали себе вылет из Лиги 1. Команды занимают 18-е и 17-е места соответственно. При этом «Нант» ещё не завершил сезон, так как встреча 34-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» была отменена из-за поведения болельщиков.

Отметим, 22 мая «Ницце» предстоит сыграть в финале Кубка Франции с «Лансом». Игра состоится на стадионе «Стад де Франс».

Дичь в чемпионате Франции. Фанаты выбежали на поле и напали на своего 74-летнего тренера
