Определились участники еврокубков сезона-2026/2027 от Франции

В воскресенье, 17 мая, проходил заключительный тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. По итогам 34-го тура определились команды, которые будут представлять Францию в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА в сезоне-2026/2027.

В общий этап главного клубного турнира Европы квалифицировались чемпион страны «ПСЖ», призёры внутреннего чемпионата «Ланс» и «Лилль». Занявший четвёртое место «Лион» будет стартовать с третьего квалификационного раунда турнира. В Лиге Европы примет участие «Марсель». В Лигу конференций с шестого места чемпионата Франции квалифицировался «Ренн».

Сезон во Франции завершится финалом Кубка страны между «Лансом» и «Ниццей» (22 мая).

