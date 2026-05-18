Андрей Аршавин выделил двух лучших игроков «Зенита» в сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал двух лучших, по его мнению, футболистов сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Подопечные Сергея Семака выиграли золотые медали турнира, набрав в 30 матчах 68 очков.

«Денис Адамов провёл очень хороший сезон. Возможно, Агкацев был поярче, может, больше сделал запоминающихся сейвов, но в «Зените» и поменьше моментов было. Денис, а также Нино провели стабильно весь чемпионат. Их можно номинировать на лучшего игрока «Зенита» в сезоне.

Дуглас Сантос и Барриос могут говорить, что они закончат карьеру в «Зените», учитывая возраст. У всех разные ситуации. По Нино много слухов, что он уйдёт. «Краснодар» очень хорошо провёл сезон. Больше ярких матчей у него было. Его игра смотрелась лучше, чем игра «Зенита». В финале Кубка России вижу, однако, фаворитом «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».