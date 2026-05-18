Тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итоги матча РПЛ с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

— По матчу. В первом тайме не было лёгкости…

— Да, была скованность. Определённая ответственность за результат не давала нам раскованно и свободно действовать. Опять только во втором тайме, когда мы забили, стали нагнетать. Второй тайм больше под нашу диктовку прошёл. Мы были ближе к тому, чтобы сравнять, но раскрылись — и соперник нас за это наказал. В составе ЦСКА собраны мастеровитые футболисты, которые своими шансами воспользовались, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» выиграл бронзовые медали, ЦСКА стал пятым.