Тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итоги матча РПЛ с ЦСКА
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35' 2:0 Ненахов – 57' 2:1 Сильянов – 70' 3:1 Круговой – 90+2'
— По матчу. В первом тайме не было лёгкости…
— Да, была скованность. Определённая ответственность за результат не давала нам раскованно и свободно действовать. Опять только во втором тайме, когда мы забили, стали нагнетать. Второй тайм больше под нашу диктовку прошёл. Мы были ближе к тому, чтобы сравнять, но раскрылись — и соперник нас за это наказал. В составе ЦСКА собраны мастеровитые футболисты, которые своими шансами воспользовались, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.
По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» выиграл бронзовые медали, ЦСКА стал пятым.
Комментарии
- 18 мая 2026
-
01:13
-
01:00
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:41
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:11
-
00:10
-
00:08
-
00:06
-
00:02
- 17 мая 2026
-
23:57
-
23:57
-
23:52
-
23:38
-
23:31Олег Иванов объявил о завершении карьеры Официально
-
23:30
-
23:17
-
23:14
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
22:52«Рубин» объявил об уходе Александра Зотова Официально
-
22:49
-
22:43
-
22:40
-
22:35