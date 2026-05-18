«Барселона» стала первой командой в истории, выигравшей все 19 домашних матчей Ла Лиги
Поделиться
Каталонская «Барселона» стала первой командой в истории испанской Ла Лиги, которой удалось одержать победы во всех матчах сезона на своём поле. В заключительной домашней игре сезона-2025/2026 в рамках 37-го тура сине-гранатовые одержали победу над «Бетисом» (3:1). Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес.
Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Рафинья – 28' 2:0 Рафинья – 62' 2:1 Иско – 69' 3:1 Канселу – 74'
Ранее ни одна команда не завершала сезон без потерянных очков в домашних матчах в испанской Ла Лиге в сезоне.
Всего в Ла Лиге — 2025/2026 у «Барселоны» одна ничья и пять поражений. Все — в выездных матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2026
-
01:13
-
01:00
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:41
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:11
-
00:10
-
00:08
-
00:06
-
00:02
- 17 мая 2026
-
23:57
-
23:57
-
23:52
-
23:38
-
23:31Олег Иванов объявил о завершении карьеры Официально
-
23:30
-
23:17
-
23:14
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
22:52«Рубин» объявил об уходе Александра Зотова Официально
-
22:49
-
22:43
-
22:40
-
22:35