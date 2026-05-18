«Барселона» стала первой командой в истории, выигравшей все 19 домашних матчей Ла Лиги
Каталонская «Барселона» стала первой командой в истории испанской Ла Лиги, которой удалось одержать победы во всех матчах сезона на своём поле. В заключительной домашней игре сезона-2025/2026 в рамках 37-го тура сине-гранатовые одержали победу над «Бетисом» (3:1). Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
1:0 Рафинья – 28'     2:0 Рафинья – 62'     2:1 Иско – 69'     3:1 Канселу – 74'    

Ранее ни одна команда не завершала сезон без потерянных очков в домашних матчах в испанской Ла Лиге в сезоне.

Всего в Ла Лиге — 2025/2026 у «Барселоны» одна ничья и пять поражений. Все — в выездных матчах.

