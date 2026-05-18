Чемпионат Испании по футболу 2025/2026: результаты на 17 мая 2026, календарь, таблица

Результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
В воскресенье, 17 мая, завершился 37-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 37-го тура чемпионата Испании:

17 мая, воскресенье:

«Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 3:4;
«Эльче» — «Хетафе» — 1:0;
«Атлетико» Мадрид — «Жирона» — 1:0;
«Овьедо» — «Алавес» — 0:1;
«Севилья» — «Реал» Мадрид — 0:1;
«Осасуна» — «Эспаньол» — 1:2;
«Леванте» — «Мальорка» — 2:0;
«Атлетик» Бильбао — «Сельта» — 1:1;
«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 2:0;
«Барселона» — «Бетис» — 3:1.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 94 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 83 очка. В топ-4 также входят мадридский «Атлетико» (69) и «Вильярреал» (69).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Левандовски уходит из «Барселоны». Достижения нападающего
