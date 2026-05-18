Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов высказался о нынешнем составе «Локомотива»

Михаил Галактионов высказался о нынешнем составе «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) высказался относительно состава своей команды. По итогам сезона Мир РПЛ красно-зелёные выиграли бронзовые медали.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

— Готовы ли вы в следующем сезоне пересобирать «Локомотив»? Есть ощущение, что в таком виде команда на поле сегодня появилась в последний раз.
— Давайте не будем доверяться ощущениям, а будем говорить о фактах. На сегодняшний день все футболисты, которые у нас есть, уходят в отпуск. Все должны вернуться в расположение команды и готовиться к старту чемпионата на сборах. О том, что будет дальше, клуб будет оперативно извещать. На сегодняшний день мы счастливы тем итоговым результатом в чемпионате, который у нас есть, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о завоевании бронзовых медалей РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android