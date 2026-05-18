Михаил Галактионов высказался о нынешнем составе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) высказался относительно состава своей команды. По итогам сезона Мир РПЛ красно-зелёные выиграли бронзовые медали.

— Готовы ли вы в следующем сезоне пересобирать «Локомотив»? Есть ощущение, что в таком виде команда на поле сегодня появилась в последний раз.

— Давайте не будем доверяться ощущениям, а будем говорить о фактах. На сегодняшний день все футболисты, которые у нас есть, уходят в отпуск. Все должны вернуться в расположение команды и готовиться к старту чемпионата на сборах. О том, что будет дальше, клуб будет оперативно извещать. На сегодняшний день мы счастливы тем итоговым результатом в чемпионате, который у нас есть, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.