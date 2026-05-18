Аршавин оценил перспективы Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов.

— В России он уже всё выиграл, всё доказал. Мне кажется, что Сперцяну нужно попробовать себя в Европе.

— Допустим, «Саутгемптон» ещё раз приходит за Сперцяном. Стоит ли ему переходить?

— Я бы поехал. Тем более были игроки, которые играли за эту команду, а потом переходили в более сильные клубы, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Ранее Сперцян заявлял, что готов покинуть «Краснодар» только ради европейского топ-клуба.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за клуб 30 матчей в чемпионате России, в которых забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач.

По итогам нынешнего сезона чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков за 30 матчей. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.