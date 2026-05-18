Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты на 17 мая 2026, календарь, таблица

Результаты матчей 37-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу, календарь, таблица
В воскресенье, 17 мая, завершился 37-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 37-го тура Серии А:

17 мая, воскресенье:

«Рома» — «Лацио» — 2:0;
«Пиза» — «Наполи» — 0:3;
«Ювентус» — «Фиорентина» — 0:2;
«Дженоа» — «Милан» — 1:2;
«Комо» — «Парма» — 1:0;
«Интер» — «Верона» — 1:1;
«Аталанта» — «Болонья» — 0:1;
«Удинезе» — «Кремонезе» — 0:1;
«Сассуоло» — «Лечче» — 2:3;
«Кальяри» — «Торино» — 2:1.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии, команда с 86 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Наполи» располагается на второй строчке. У команды в активе 73 очка. В топ-4 также входят «Милан» (70) и «Рома» (70).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Интер» оформил «золотой» дубль! Как же глупо «Лацио» слился в финале Кубка!
