Результаты матчей 37-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу, календарь, таблица

В воскресенье, 17 мая, завершился 37-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 37-го тура Серии А:

17 мая, воскресенье:

«Рома» — «Лацио» — 2:0;

«Пиза» — «Наполи» — 0:3;

«Ювентус» — «Фиорентина» — 0:2;

«Дженоа» — «Милан» — 1:2;

«Комо» — «Парма» — 1:0;

«Интер» — «Верона» — 1:1;

«Аталанта» — «Болонья» — 0:1;

«Удинезе» — «Кремонезе» — 0:1;

«Сассуоло» — «Лечче» — 2:3;

«Кальяри» — «Торино» — 2:1.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии, команда с 86 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Наполи» располагается на второй строчке. У команды в активе 73 очка. В топ-4 также входят «Милан» (70) и «Рома» (70).