Матвей Сафонов сравнялся с Люка Шевалье по числу матчей за «ПСЖ» в сезоне-2025/2026

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сравнялся с конкурентом Люка Шевалье по количеству матчей за клуб во всех турнирах в сезоне-2025/2026. Россиянин вышел на поле в матче 34-го тура Лиги 1, в котором его команда уступила «Парижу» (1:2).

0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

Таким образом, в активе обоих вратарей теперь по 26 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне. Ещё три игры провёл третий вратарь команды Ренато Марин. При этом у Сафонова 27 пропущенных голов и 12 «сухих» игр. В ворота Шевалье было забито 28 мячей и 10 раз он покидал поле без пропущенных мячей.

В заключительном матче сезона «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА 30 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

