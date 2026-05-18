Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем Андрея Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем нападающего команды Андрея Мостового.

— Какое будущее у Андрея Мостового, рассчитываете ли вы на него?
— Что касается Андрея: не знаю, откуда берутся разговоры. У нас любой игрок, если он по каким-то причинам хочет уйти или у него есть новое предложение от другого клуба, может подойти, обратиться и обсудить. На сегодняшний день никаких разговоров по поводу Андрея не было. Он сам не подходил, это исключительно, наверное, история, которая связана с тем, что он не так много играет, на этом фоне возникают такие разговоры. Больше никакой информации на этот счёт нет, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Андрей Мостовой выступает в составе «Зенита» с февраля 2019 года (с перерывом на сезон-2019/2020, который он провёл на правах аренды в «Сочи»). По итогам сезона у форварда семь голов и три результативные передачи в 32 матчах за сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

