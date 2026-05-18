В «Локомотиве» показали кадры из раздевалки команды после завоевания бронзовых медалей РПЛ
В «Локомотиве» показали кадры из раздевалки команды после завоевания бронзовых медалей Мир Российской Премьер-Лиги.
Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».
В матче 30-го тура РПЛ «Локомотив» уступил ЦСКА со счётом 1:3, но благодаря ничьей в параллельном матче между «Динамо» Мх и «Спартаком» (0:0) сохранил свою позицию.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35' 2:0 Ненахов – 57' 2:1 Сильянов – 70' 3:1 Круговой – 90+2'
По итогам нынешнего сезона чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков за 30 матчей. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. «Локомотив» замкнул тройку лидеров, набрав 53 очка и опередив московский «Спартак» на одно очко. «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России в седьмой раз в своей истории.
23:31Олег Иванов объявил о завершении карьеры Официально
22:52«Рубин» объявил об уходе Александра Зотова Официально
