В «Локомотиве» показали кадры из раздевалки команды после завоевания бронзовых медалей РПЛ

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

В матче 30-го тура РПЛ «Локомотив» уступил ЦСКА со счётом 1:3, но благодаря ничьей в параллельном матче между «Динамо» Мх и «Спартаком» (0:0) сохранил свою позицию.

По итогам нынешнего сезона чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков за 30 матчей. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. «Локомотив» замкнул тройку лидеров, набрав 53 очка и опередив московский «Спартак» на одно очко. «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России в седьмой раз в своей истории.