«Стараюсь об этом не думать». Галактионов — о возможном уходе Батракова из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) поделился мнением об игровых и человеческих качествах полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова.

— Алексей Батраков сегодня дольше всех благодарил болельщиков после дерби, оставался возле фанатского сектора. Как с момента своего прихода в команду он, на ваш взгляд, изменился? Он ещё мальчишка по характеру или уже мужчина-футболист, полностью сформированный?

— Он формируется. Естественно, Алексей проходит определённые этапы взросления, жизненные этапы. Они нормальные, естественные, если мы берём быт. Он растёт, развивается как определённый человек в социуме.

Что касается футбола, каждый сезон имеет по 20 результативных действий, если не больше, по «гол+пас». Игрок, который делает разницу, лидер, один из лучших футболистов России на сегодняшний день, которого мы взяли из молодёжной команды и на определённом этапе доверили. Он показывает качества, является одним из лучших футболистов лиги.

— Допускаете, что сегодня он мог сыграть свой последний матч за «Локомотив»?

— Я стараюсь об этом не думать, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.