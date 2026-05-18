«Стараюсь об этом не думать». Галактионов — о возможном уходе Батракова из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) поделился мнением об игровых и человеческих качествах полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

Алексей Батраков сегодня дольше всех благодарил болельщиков после дерби, оставался возле фанатского сектора. Как с момента своего прихода в команду он, на ваш взгляд, изменился? Он ещё мальчишка по характеру или уже мужчина-футболист, полностью сформированный?
— Он формируется. Естественно, Алексей проходит определённые этапы взросления, жизненные этапы. Они нормальные, естественные, если мы берём быт. Он растёт, развивается как определённый человек в социуме.

Что касается футбола, каждый сезон имеет по 20 результативных действий, если не больше, по «гол+пас». Игрок, который делает разницу, лидер, один из лучших футболистов России на сегодняшний день, которого мы взяли из молодёжной команды и на определённом этапе доверили. Он показывает качества, является одним из лучших футболистов лиги.

— Допускаете, что сегодня он мог сыграть свой последний матч за «Локомотив»?
— Я стараюсь об этом не думать, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

