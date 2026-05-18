«Максимально без сочувствия». Казанский — о вылетевших из РПЛ «Сочи» и «Пари НН»

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о вылете из Мир Российской Премьер-Лиги «Пари НН» и «Сочи», занявших 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата России.

«Максимально без сочувствия к вылетевшим «Сочи» и «Нижнему». С точки зрения работы клубов — они пытались как могли. Посмотреть на главное — футбол… Не жалко даже близко. Насколько руководство того же «Нижнего» в любви к хоккею, настолько же далеко от мяча в этом регионе», — написал Казанский в телеграм-канале.

Места «Сочи» и «Пари НН» в РПЛ в следующем сезоне займут московская «Родина» и воронежский «Факел», финишировавшие в топ-2 Лиги Pari — 2025/2026. В переходных матчах «Ротор» сыграет с «Акроном», а «Урал» встретится с махачкалинским «Динамо».