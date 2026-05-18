Тренер «Рубина» Артига: мы находимся на определённом этапе, на половине пути

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал ничью в матче 30-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:2), а также высказался об итогах сезона. Казанская команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

— После такой серии без поражений не обидно ли занять восьмое место?

— Обидно. Мы хотели закончить сезон на седьмом месте. «Динамо» — большой клуб, у них была похожая ситуация с нами. Мы бились за это седьмое место. Команда выдала хорошую серию. Понимаем, где нужно действовать лучше. Это хороший задел на следующий сезон. Находимся на определённом этапе, на половине пути. Меня радует, как реагируют болельщики и стадион. В первых турах мы видели, что посещаемость была не столь высока. Понятно, что в том числе из-за погоды, но сейчас ходит больше. Здорово видеть, что им нравится игра. Многое дальше будет зависеть от работы на трансферном рынке, — приводит слова Артиги официальный сайт казанского клуба.