«Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России по футболу

«Зенит» стал чемпионом России по футболу в 11-й раз в своей истории. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 команда из Санкт-Петербурга минимально обыграла «Ростов» со счётом 1:0.

Победу сине-бело-голубым принёс гол Александра Соболева, который пенальти на 14-й минуте встречи.

Благодаря этому успеху «Зенит» завершил сезон с 68 очками и вновь завоевал чемпионский титул. Второе место занял «Краснодар» (66). Замкнул тройку «Локомотив», который записал в свой актив 53 очка.

Ранее «Зенит» становился чемпионом в сезонах-2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.