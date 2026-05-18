Соболев надел золотую футболку с фамилией Дурана после чемпионства «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев надел золотую футболку с фамилией экс-форварда сине-бело-голубых Джона Дурана после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб выиграл чемпионство, победив «Ростов» (1:0). Российский нападающий забил единственный гол, реализовав пенальти на 14-й минуте встречи.

Надев футболку Дурана, форвард выкрикнул: «Vamos!»

Дуран стал чемпионом России, забив один гол в шести играх Мир Российской Премьер-Лиги (с пенальти). На встречу заключительного тура с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами.