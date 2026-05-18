Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев надел золотую футболку с фамилией Дурана после чемпионства «Зенита» в РПЛ

Соболев надел золотую футболку с фамилией Дурана после чемпионства «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев надел золотую футболку с фамилией экс-форварда сине-бело-голубых Джона Дурана после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб выиграл чемпионство, победив «Ростов» (1:0). Российский нападающий забил единственный гол, реализовав пенальти на 14-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

Фото: Соцсети «Зенита»

Надев футболку Дурана, форвард выкрикнул: «Vamos!»

Дуран стал чемпионом России, забив один гол в шести играх Мир Российской Премьер-Лиги (с пенальти). На встречу заключительного тура с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сергей Семак подтвердил, что Джон Дуран покинул «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android