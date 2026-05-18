Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Издание L'Équipe назвало оценку Сафонова после поражения «ПСЖ» в матче с «Парижем»

Издание L'Équipe назвало оценку Сафонова после поражения «ПСЖ» в матче с «Парижем»
Комментарии

Авторитетное издание L'Équipe выставило оценку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову после поражения команды в матче с «Парижем» (1:2) в 34-м туре чемпионата Франции.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

Издание оценило игру Сафонова на шесть баллов. Ниже только у Хвичи Кварацхелии и Бералдо, которые получили четвёрки.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 76 очками в 34 матчах. «Париж» финишировал на 11-й строчке. У команды 44 набранных очка в сезоне Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Сафонов сравнялся с Люка Шевалье по числу матчей за «ПСЖ» в сезоне-2025/2026. В активе обоих вратарей теперь по 26 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне. Ещё три игры провёл третий вратарь команды Ренато Марин.

Материалы по теме
Сафонов снова тащил за «ПСЖ»! Но дерби отдали на последней минуте
Сафонов снова тащил за «ПСЖ»! Но дерби отдали на последней минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android