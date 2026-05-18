Издание L'Équipe назвало оценку Сафонова после поражения «ПСЖ» в матче с «Парижем»

Авторитетное издание L'Équipe выставило оценку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову после поражения команды в матче с «Парижем» (1:2) в 34-м туре чемпионата Франции.

Издание оценило игру Сафонова на шесть баллов. Ниже только у Хвичи Кварацхелии и Бералдо, которые получили четвёрки.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 76 очками в 34 матчах. «Париж» финишировал на 11-й строчке. У команды 44 набранных очка в сезоне Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Сафонов сравнялся с Люка Шевалье по числу матчей за «ПСЖ» в сезоне-2025/2026. В активе обоих вратарей теперь по 26 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне. Ещё три игры провёл третий вратарь команды Ренато Марин.