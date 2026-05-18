«Зенит» показал лучший результат по очкам в РПЛ с 2023 года

«Зенит» стал чемпионом России по футболу, набрав наибольшее количество очков за последние три сезона. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 команда из Санкт-Петербурга минимально обыграла «Ростов» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

Благодаря этому успеху «Зенит» завершил сезон с 68 очками и вновь завоевал чемпионский титул. 68 очков — лучший результат команды с сезона-2022/2023. Тогда сине-бело-голубые набрали 70 очков. После этого санкт-петербургский клуб заканчивал сезон с 57 и 66 очками.

Второе место в текущем сезоне РПЛ занял «Краснодар» (66). Замкнул тройку «Локомотив», который записал в свой актив 53 очка.

Отметим, для «Зенита» это 11-й подобный титул в чемпионатах России.

