Энрике раскритиковал игру «ПСЖ» в матче с «Парижем», где Сафонов пропустил два гола

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике раскритиковал игру своей команды после поражения в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем» (1:2). В этой встрече ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

«Что нужно вынести из этого матча? Ничего. Первый тайм был очень низкого уровня. Трудно хоть как-то положительно оценить игру команды. Без всяких сомнений, это худший матч, который я видел от нас за три года здесь. Можно ли объяснить это финалом? Можно найти много причин и оправданий. Но я не люблю оправдания. Я знаю, что играть такие матчи тяжело. Но когда ты выступаешь за «ПСЖ», ты должен показывать, что отличаешься от других. Сегодня, на мой взгляд, это был плохой матч, и я недоволен», — приводит слова Энрике Footmercato.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 76 очками в 34 матчах. «Париж» финишировал на 11-й строчке. У команды 44 набранных очка в сезоне Лиги 1.

