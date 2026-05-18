Прощание Роберта Левандовского с «Барселоной» на «Камп Ноу»

Игроки «Барселоны» устроили прощальную церемонию с объявившем ранее об уходе нападающим Робертом Левандовским. Это произошло в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:1.

После матча футболисты сине-гранатовых качали польского нападающего на руках.

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Отметим, что футболист вышел в матче в стартовом составе и был заменён на 85-й минуте. Левандовски покинул поле под аплодисменты болельщиков и товарищей по команде. Поляк попрощался со всеми своими одноклубниками и членами тренерского штаба, а фанаты с трибун скандировали его имя. Овации продолжались несколько минут.

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.

Материалы по теме Официально Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: