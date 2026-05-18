Левандовски с речью обратился к фанатам «Барселоны» после последнего домашнего матча

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выступил с речью перед фанатами сине-гранатовых после матча 37-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:1. Это был последний домашний матч поляка в футболке каталонцев.

«Для меня это очень эмоциональный и очень трудный день. Когда я приехал в Барселону, я знал, что этот клуб великий, но ваша любовь сделала его невероятным. С первого дня я почувствовал себя как дома. Я никогда не забуду, как вы скандировали моё имя. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всему персоналу. Для меня было честью играть за этот клуб. За эти четыре года мы пережили много замечательных моментов, и я очень горжусь всем, чего мы достигли вместе. Я прощаюсь со стадионом, но «Барселона» навсегда останется в моём сердце. Большое спасибо, болельщики. Однажды болельщик «Барсы», всегда болельщик «Барсы». Visca el Barça и Visca Catalunya (Да здравствует «Барса»! Да здравствует Каталония!» — известный слоган «Барселоны»)», — приводи слова Левандовского AS.

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.