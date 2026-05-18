ЦСКА показал фото из раздевалки после завершения сезона РПЛ

ЦСКА показал фото команды из раздевалки после завершения сезона чемпионата России. В заключительном 30-м туре РПЛ команда обыграла «Локомотив» со счётом 3:1.

«Спокойной ночи, красно-синие! Увидимся в июне», — написано на официальной странице клуба в телеграм-канале.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах.

Первое место в завершившемся сезоне занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).