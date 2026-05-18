ЦСКА показал фото из раздевалки после завершения сезона РПЛ

ЦСКА показал фото команды из раздевалки после завершения сезона чемпионата России. В заключительном 30-м туре РПЛ команда обыграла «Локомотив» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

«Спокойной ночи, красно-синие! Увидимся в июне», — написано на официальной странице клуба в телеграм-канале.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах.

Первое место в завершившемся сезоне занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

ЦСКА закрыл ужасный сезон эффектной победой в дерби! Но «Локо» всё равно добился своего
