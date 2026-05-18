Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось видео из раздевалки «Зенита» после завоевания клубом чемпионства в РПЛ

Появилось видео из раздевалки «Зенита» после завоевания клубом чемпионства в РПЛ
Комментарии

Появились кадры из раздевалки «Зенита» после завоевания золотых медалей Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В матче 30-го тура РПЛ сине-бело-голубые со счётом 1:0 переиграли «Ростов» и стали чемпионами России в 11-й раз в истории. Единственный и чемпионский мяч в этой встрече забил форвард Александр Соболев.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

В раздевалке санкт-петербургской команды были песни, танцы и много шампанского. Некоторые игроки оказались на столе во время празднований.

По итогам нынешнего сезона «Зенит» набрал 68 очков за 30 матчей. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. «Локомотив» замкнул тройку лидеров, набрав 53 очка и опередив московский «Спартак» на одно очко.

Материалы по теме
«Зенит» показал лучший результат по очкам в РПЛ с 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android