Появилось видео из раздевалки «Зенита» после завоевания клубом чемпионства в РПЛ

Появились кадры из раздевалки «Зенита» после завоевания золотых медалей Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В матче 30-го тура РПЛ сине-бело-голубые со счётом 1:0 переиграли «Ростов» и стали чемпионами России в 11-й раз в истории. Единственный и чемпионский мяч в этой встрече забил форвард Александр Соболев.

В раздевалке санкт-петербургской команды были песни, танцы и много шампанского. Некоторые игроки оказались на столе во время празднований.

По итогам нынешнего сезона «Зенит» набрал 68 очков за 30 матчей. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. «Локомотив» замкнул тройку лидеров, набрав 53 очка и опередив московский «Спартак» на одно очко.