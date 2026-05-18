Появилось видео из раздевалки «Зенита» после завоевания клубом чемпионства в РПЛ
Поделиться
Появились кадры из раздевалки «Зенита» после завоевания золотых медалей Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В матче 30-го тура РПЛ сине-бело-голубые со счётом 1:0 переиграли «Ростов» и стали чемпионами России в 11-й раз в истории. Единственный и чемпионский мяч в этой встрече забил форвард Александр Соболев.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'
Удаления: Чистяков – 73' / нет
В раздевалке санкт-петербургской команды были песни, танцы и много шампанского. Некоторые игроки оказались на столе во время празднований.
По итогам нынешнего сезона «Зенит» набрал 68 очков за 30 матчей. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. «Локомотив» замкнул тройку лидеров, набрав 53 очка и опередив московский «Спартак» на одно очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2026
-
02:56
-
02:54
-
02:44
-
02:38
-
02:31
-
02:30
-
02:21
-
02:00
-
01:53
-
01:45
-
01:38
-
01:35
-
01:29
-
01:27
-
01:13
-
01:00
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:41
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:11
-
00:10
-
00:08
-
00:06
-
00:02
- 17 мая 2026
-
23:57
-
23:57