Шалимов прокомментировал чемпионство «Зенита», упомянув о переходах Дурана и Дивеева

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В минувшем сезоне золотые медали завоевал «Краснодар». В шести предшествующих сезонах первое место занимали подопечные Семака. В заключительном туре сине-бело-голубые одолели «Ростов» (1:0).

«Последние три года «Краснодар» навязывает борьбу до последнего тура, и другие команды подтягиваются. Обмен Дивеева на Лусиано был 100% в пользу «Зенита». А как он мог не вписаться в такой состав? У меня не было сомнений, что он станет игроком основного состава. В «Зените» убрали Лусиано и Кассьерру, взяли Дурана. Ему нужно было время на адаптацию, а Соболев выходил и забивал. Не всегда, кстати, конкуренция идёт на пользу нападающему. Непонятно ещё, кого они возьмут. Оборона и Адамов отыграли уверенно весь чемпионат. Вратарь хорошо провёл турнир. Дуглас Сантос, Барриос, Вендел — на них стоит «Зенит». Их не так просто заменить. Они держат», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.