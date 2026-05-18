Маркиньос объяснил поражение «ПСЖ» в матче с «Парижем» в Лиге 1

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение команды в заключительном туре 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем» (1:2).

«Мы были не на своём уровне, особенно в плане самоотдачи. Ещё больше это было заметно в первом тайме, когда мы практически ничего не создали. Но нужно сохранять позитивный настрой, самое главное впереди, это финал Лиги чемпионов. При этом мы остаёмся конкурентами и всегда хотим побеждать, тем более это было дерби. Это очень хорошая команда, против них всегда тяжело играть. Но обе команды сейчас находятся на разных этапах своего сезона», — приводит слова Маркиньоса L'Équipe.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 76 очками в 34 матчах. «Париж» финишировал на 11-й строчке. У команды 44 набранных очка в сезоне Лиги 1.