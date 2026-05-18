Аршавин рассказал, что случится с составом «Зенита» после чемпионства в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем действующего состава «Зенита» после чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В заключительном туре сине-бело-голубые в гостях одолели «Ростов» (1:0).

«Думаю, что «Зенит» всё равно видоизменится. Если будет хорошее предложение на топовых игроков, «Зенит» скорее всего согласится их отпустить», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.