Аршавин рассказал, что случится с составом «Зенита» после чемпионства в РПЛ
Поделиться
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем действующего состава «Зенита» после чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В заключительном туре сине-бело-голубые в гостях одолели «Ростов» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'
Удаления: Чистяков – 73' / нет
«Думаю, что «Зенит» всё равно видоизменится. Если будет хорошее предложение на топовых игроков, «Зенит» скорее всего согласится их отпустить», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2026
-
04:20
-
04:06
-
04:04
-
03:47
-
03:44
-
03:31
-
03:17
-
02:56
-
02:54
-
02:44
-
02:38
-
02:31
-
02:30
-
02:21
-
02:00
-
01:53
-
01:45
-
01:38
-
01:35
-
01:29
-
01:27
-
01:13
-
01:00
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:41
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:24
-
00:20
-
00:14