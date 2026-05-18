«Спартак» третий сезон подряд остался без медалей РПЛ

«Спартак» третий сезон подряд остался вне топ-4 чемпионата России. В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на четвёртом месте, записал в свой актив 52 очка.

В сезоне-2024/2025 «Спартак» также занял четвёртое место, а в сезоне 2023/2024 команда заняла пятое место.

В последний раз команда оказывалась в призёрах чемпионаа России в сезоне 2022/2023. В том сезоне команда заняла третье место.

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).