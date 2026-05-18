Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал лучшего российского защитника последних лет

Аршавин назвал лучшего российского защитника последних лет
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о лучшем российском защитнике последних лет после чемпионства «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В заключительном туре сине-бело-голубые в гостях одолели «Ростов» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало. Дивеев очень уверен, после игр он говорит чётко, внятно и по делу», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. В зимнее трансферное окно Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит», за который сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

Материалы по теме
Шалимов прокомментировал чемпионство «Зенита», упомянув о переходах Дурана и Дивеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android