Аршавин назвал лучшего российского защитника последних лет

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о лучшем российском защитнике последних лет после чемпионства «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В заключительном туре сине-бело-голубые в гостях одолели «Ростов» (1:0).

«Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало. Дивеев очень уверен, после игр он говорит чётко, внятно и по делу», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. В зимнее трансферное окно Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит», за который сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал один ассист.