«Локомотив» при Галактионове набрал 53 очка в трёх сезонах подряд
«Локомотив» со счётом 1:3 уступил ЦСКА в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и завершил сезон-2025/2026 на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35' 2:0 Ненахов – 57' 2:1 Сильянов – 70' 3:1 Круговой – 90+2'
Отметим, по итогам трёх последних сезонов «Локомотив» при Галактионове набирал одинаковое количество очков. В сезоне-2024/2025 53 очка хватило железнодорожникам лишь для шестой строчки, а в кампании-2023/2024 красно-зелёные заняли четвёртое место.
В прошедшем розыгрыше РПЛ, как и в чемпионате-2023/2024 «Локомотив» одержал 14 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Сезон-2024/2025 подопечные Галактионова завершили с 15 победами, восемью ничьими и семью поражениями.
