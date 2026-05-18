Тренер «Ахмата» Черчесов: кого-то удивило то, что вдруг «Сочи» весной начал набирать очки

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничьей в матче с «Ахматом» (1:1) в 30-м туре чемпионата России.

«Я послушал своего коллегу и точно могу сказать, что мы на сборах в одной гостинице практически все три сбора провели. Чётко видел, как они работали. И кого-то удивило то, что вдруг «Сочи» весной начал набирать свои очки. Увидев, как их команда работает, для меня абсолютно все было ясно. Я иногда подсматривал даже у него (улыбается). Извини, учиться надо (обращается к Осинькину). Я рад, что они провели так второй круг, дав надежду руководителям клуба», — приводит слова тренера официальный сайт грозенского клуба.

По итогам сезона «Ахмат» занял девятое место в РПЛ, «Сочи» финишировал на последнем месте и вылетел из турнира.