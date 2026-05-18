Статистика Матвея Сафонова и Люка Шевалье в сезоне-2025/2026 Лиги 1

Во французской Лиге 1 завершился сезон-2025/2026, в котором российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл 15 матчей. Из них восемь Матвей сыграл «на ноль». Это восьмое место среди всех голкипером Лиги 1 в сезоне.

У конкурента по позиции для россиянина в парижском клубе Люка Шевалье девять «сухих» матчей из 17 сыгранных. Лучшим по данному показателю в чемпионате франции стал турецкий вратарь «Лилля» Берке Озер (13). Пропустил за это время Сафонов 14 мячей. Шевалье — 13.

По данным Fotmob, у Сафонова 41 сейв при проценте спасений — 74,5%, 2,41 предотвращённый гол, один отражённый 11-метровый удар, одна ошибка, приведшая к голу. На счету Шевалье 33 отражённых удара при проценте спасений — 71,7%. Кроме того, его показатель предотвращённых голов составляет -0,42 (пропустил больше, чем должен был), совершил один сейв во время удара с пенальти и сделал одну ошибку, приведшую к голу.

