Интер Майами — Портленд Тимберс, результат матча 18 мая 2026, счет 2:0, МЛС сезон-2026

Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Портленд Тимберс» в МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Портленд Тимберс». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

18 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
1:0 Месси – 31'     2:0 Бертераме – 42'    

В составе победителей забивали Лионель Месси и Херман Бертераме. Также аргентинский нападающий отметился результативной передачей.

Таким образом, «Интер Майами» продлил победную серию в МЛС до трёх матчей. «Портленд Тимберс», в свою очередь, потерпели второе поражение за последние четыре матча.

В следующем туре МЛС «Интер Майами» встретится с «Филадельфией Юнион», а «Портленд Тимберс» сыграет с «Сан-Хосе Эртквейкс»

