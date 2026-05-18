Губерниев рассказал, кто должен тренировать ЦСКА и московское «Динамо»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Дмитрий Игдисамов и Ролан Гусев должно продолжить занимать должности главного тренера в ЦСКА и «Динамо».

«Игдисамов должен тренировать ЦСКА! Он может! И Гусев может! В «Динамо»! Наши люди работать должны, а не чёрт-те кто», — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Динамо», в свою очередь, финишировала на седьмом месте, набрав 45 очков.

Первое место в завершившемся сезоне занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0).

