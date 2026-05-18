«Это полнейшая глупость». Мусаев — о критике игры «Краснодара» от обороны

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике в адрес зелёно-чёрных в отношении их игры от обороны и нередких победах с разницей в один мяч в Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Прочитал, что сегодня один специалист сказал, что «Краснодар» слишком заигрался в победы в один мяч, что не надо так играть от обороны. Это полнейшая глупость. «Краснодар» играл на пределе своих возможностей, когда было три игры в неделю. То, что сделали ребята, я восхищён их мужеством и самоотдачей. Ты играешь против интенсивной «Балтики», против «Спартака», отличной команды. В концовке вырвали победу, не можем вылететь сразу из Москвы, приезжаем и на следующий день опять игра с Махачкалой. Они тоже хорошо готовы физически, и там мы вывезли в концовке. Это мы играем на пределе своих возможностей. Никакого не было распределения сил. Отдавались каждую игру», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» стал серебряным призёром чемпионата России, отстав от «Зенита» на два очка.