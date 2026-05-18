Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал о состоянии Дембеле после замены в первом тайме с «Парижем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал замену французского нападающего Усмана Дембеле на 27-й минуте первого тайма матча 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем».

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

«Думаю, это просто усталость. То, что мы говорим сегодня, — это всего лишь предположения, но я не думаю, что это что-то серьезное, а до конца сезона еще две недели», — приводит слова Энрике Get French Football.

В середине первого тайма действующего обладателя «Золотого мяча» заменил нападающий Гонсалу Рамуш.
30 мая «ПСЖ» предстоит провести матч с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

