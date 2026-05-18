Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал о состоянии Дембеле после замены в первом тайме с «Парижем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал замену французского нападающего Усмана Дембеле на 27-й минуте первого тайма матча 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем».

«Думаю, это просто усталость. То, что мы говорим сегодня, — это всего лишь предположения, но я не думаю, что это что-то серьезное, а до конца сезона еще две недели», — приводит слова Энрике Get French Football.

В середине первого тайма действующего обладателя «Золотого мяча» заменил нападающий Гонсалу Рамуш.

30 мая «ПСЖ» предстоит провести матч с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.