Футбол Новости

«У нас зимой сорвалось несколько трансферов». Мусаев — о глубине скамейки «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о глубине скамейки зелёно-чёрных в матчах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Говорить о том, что скамейки не хватило — да, конечно, пара игроков не была бы лишней. Но мы дошли до этой стадии и этим количеством игроков. Буквально не хватило реализации одного момента в матче с «Динамо». И мы бы не вспоминали сейчас об этой скамейке. У нас зимой сорвалось несколько трансферов. Мы хотели взять хороших, больших футболистов. Но не срослось, зимой тяжело это сделать, тем более привезти в Россию без еврокубков. Сейчас нужно только похвалить ребят, проделана большая работа. Много было травм, повреждений, Агкацев играл с ангиной, Эдик [Сперцян] тоже не тренировался. Никто это не видит, но ребята играют на пределе своих возможностей. Сейчас мы разговариваем, как команда изменится летом, какие позиции надо усилить», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» стал серебряным призёром чемпионата России, отстав от «Зенита» на два очка.

